<span class="es-highlight">Korn</span> <span class="es-highlight">Ferry</span> Tour - Adrien Dumont de Chassart grimpe à la 11e place dans l'Illinois

De Chassart, qui est passé il y a peu du statut d'amateur au monde professionnel, a débuté la journée sur les chapeaux de roue avec un eagle sur le 1er trou. Il a ensuite attendu la deuxième moitié du parcours pour y ajouter trois birdies et terminer à -5, après des premiers tours à -6 et -4. Le Brabançon de 23 ans, qui a accroché le top-8 sur les cinq tournois auxquels il a participé depuis sa conversion, est à la 11e place partagée du classement avec un total de -15, à 5 coups du leader américain Trace Crowe (-20). Ce dernier a chipé la 1re place à son compatriote Ryan McCormick, 2e à une longueur, devant un duo d'Américains, Chris Gotterup et Patrick Fishburn, un coup plus loin. (Belga)