Tour de France Femmes - Lotte Kopecky sur le podium du Tour: "Une énorme surprise"

Quatrième du général avec sept secondes de retard sur la Néerlandaise Annemiek van Vleuten (Movistar) avant le départ, Kopecky a terminé 3e du chrono final de Pau pour grimper à la 2e place du général derrière son équipière néerlandaise Demi Vollering et devant la Polonaise Katarzyna Niewiadoma (Canyon//SRAM Racing), qui termine 3e dans le même temps. "Cela dépasse toutes mes attentes. C'est absurde, en fait. J'espérais encore pouvoir dépasser Annemiek mais être dans la même seconde que 'Kasia', c'est fou. C'est une énorme surprise. Je ne pense pas que je pourrai faire mieux un jour sur le Tour", a réagi Kopecky. L'Anversoise a marqué le Tour de son empreinte en portant le maillot jaune pendant six jours, en remportant le maillot vert et une victoire d'étape et en terminant 2e du général. "Je ne pouvais pas faire mieux. Jour après jour, tout se passait mieux que ce que je m'attendais. Surtout samedi sur le Tourmalet, je me suis étonnée moi-même. Même si j'avais l'impression qu'un camion avait roulé sur mes jambes ce matin (dimanche matin, ndlr.)." Interrogée sur une possible victoire finale un jour sur le Tour, Kopecky "ne l'exclut pas, mais ce n'est comme si j'allais m'y engager pour les deux prochaines années. Je suis contente de la coureuse que je suis et ce n'est pas mon intention de changer. Je rêve plus de gagner Paris-Roubaix et les Mondiaux que le Tour." (Belga)