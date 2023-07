Tour de Pologne - Coup double pour Matej Mohoric sur la 2e étape

Trois coureurs ont formé l'échappée du jour avec les Italiens Jacopo Mosca (Lidl-Trek) et Lorenzo Milesi (DSM-Firmenich) et le Britannique Sam Brand (Novo Nordisk). Après avoir compté près de 10 minutes d'avance sur le peloton, le trio de tête a été repris à 24 km de l'arrivée. À 3 km de l'arrivée, le Polonais Rafal Majka (UAE Emirates) a placé une accélération, suivi par Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny). Le duo a finalement été repris à 300 mètres de la ligne et Mohoric a alors réalisé son effort pour s'imposer devant le Portugais Joao Almeida (UAE Emirates) et le Polonais Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers). Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) a terminé 5e et meilleur Belge derrière le Britannique Oscar Onley (DSM-Firmenich), 4e. Sylvain Moniquet (Lotto Dstny) a lui pris la 9e place et Van Eetvelt la 11e. Mohoric, 28 ans, a signé la 20e victoire de sa carrière, la 3e cette saison après une étape du Tour de Slovénie et une étape du Tour de France la semaine dernière. Le Slovène s'empare de la tête du classement général avec 4 secondes d'avance sur Almeida et 10 sur Kwiatkowski. Van Wilder et Moniquet sont respectivement 4e et 8e à 14 secondes. Van Eetvelt est 12e à 25 secondes. Lundi, la 3e étape reliera Walbrzych à Duszniki-Zdroj sur un parcours de 162,3 km avec trois ascensions de deuxième catégorie. Le Tour de Pologne se terminera vendredi à Cracovie. Le Britannique Ethan Hayter est le tenant du titre. (Belga)