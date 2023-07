Tour de Tchéquie - Florian Lipowitz remporte le Tour de Tchéquie, la 4e étape pour Adam Toupalik

Toupalik, 27 ans, s'est imposé en solitaire pour décrocher la 3e victoire de sa carrière, la première cette saison. Le Tchèque a devancé de 4 secondes l'Allemand Ben Zwiehoff (Bora-hansgrohe) et Lipowitz de 6 secondes. Lipowitz remporte lui le classement général avec 2:22 d'avance sur Zwiehoff et 2:40 sur le Tchèque Jakub Otruba (ATT Investments). Kamiel Bonneu, 16e de l'étape, chute du podium et termine à la 4e place à 2:43. Vainqueur de la troisième étape samedi et deuxième du général avant le départ dimanche, le Danois Johannes Staune-Mittet (Jumbo-Visma), malade, n'a pas pu prendre le départ de l'étape du jour. (Belga)