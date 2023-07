Touring a enregistré une hausse de 26% des appels lors du premier mois de vacances

Beaucoup d'appels concernaient les averses de grêle en Italie et les incendies de bois dans le sud de l'Europe. Touring a également reçu 51.614 appels pour assistance en Belgique, une preuve que de nombreuses familles ont passé leurs vacances dans le pays. La chaleur persistante dans plusieurs destinations a aussi entraîné une augmentation du nombre de dossiers médicaux, de 1.029 lors du premier mois de vacances l'année dernière à 1.220 en 2023. Touring a constaté une augmentation des infections et des problèmes gastro-intestinaux à cause de la consommation d'aliments et de boissons qui se détériorent plus rapidement en raison de la chaleur. "Nous avons également enregistré une augmentation des problèmes cardiaques : les personnes pratiquent encore souvent des sports extrêmes par temps chaud, ou subissent des écarts trop important de température en plongeant dans une piscine trop froide", explique l'organisation. Au total, 555 personnes ont été rapatriées, contre 718 en 2022. (Belga)