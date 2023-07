World Triathlon Series - La France remporte le relais mixte à Sunderland, la Belgique abandonne

La France, déjà dominatrice samedi en individuel, avec des succès de Cassandre Beaugrand et Pierre Le Corre, alignait ces deux derniers triathlètes en compagnie d'Emma Lombardi et Tom Richard. Chaque relayeur parcourait 300m de natation, 7,7 km de vélo et 1,7 km à pied. Les 4 Français ont conclu la distance totale (1.200 m natation, 30 km vélo et les 6,8 km à pied) en 1h26:53, devançant de 23 secondes la Grande-Bretagne (1h27:16), et de 34 secondes la Norvège (1h27:27). L'équipe belge composée d'Arnaud Mengal, Jolien Vermeylen, Noah Servais et Claire Michel, a d'emblée été distancée par les autres équipes et pointait à un peu plus d'une minute après le 1er relais. Naviguant entre la 17e et 19e position, les Belgian Hammers ont décidé d'arrêter la course avant le dernier relais de Claire Michel. (Belga)