WTA Varsovie - Yanina Wickmayer s'incline en demi-finale contre Iga Swiatek

Le match avait débuté samedi, et Yanina Wickmayer s'y était montrée héroïque en revenant de 5-2 à 5-5 dans le deuxième set, en écartant par ailleurs trois balles de match, après une première manche largement dominée par la N.1 mondiale. La rencontre a néanmoins été interrompue à cause de l'obscurité et a repris dimanche. Les deux joueuses se sont alors dirigées vers le tie-break, dans lequel Wickmayer s'est laissée mener 5/1 et a sauvé deux nouvelles balles de match pour revenir à 6/6. La joueuse de 33 ans a finalement été renversée par sa cadette sur la troisième balle de match de la journée, la sixième sur le match. Pour sa première demi-finale dans un WTA 250 depuis septembre 201, la Lierroise a fait preuve de résilience contre la meilleure joueuse du monde, qui s'en ira affronter l'Allemande Laura Siegemund (WTA 153) en finale plus tard dans la journée. 'Wicky', 79e joueuse mondiale en double s'apprête quant à elle à jouer la finale du double avec la Britannique Heather Watson (WTA 146), face au duo polonais formé par Weronika Falkowska (WTA 93) et Katarzyna Piter (WTA 89). Grâce à sa performance en Pologne en simple, Yanina Wickmayer est assurée de réintégrer le top-100 au classement WTA. Elle devrait être 93e mondiale une fois celui-ci mis à jour, lundi. (Belga)