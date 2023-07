ATP Atlanta - Taylor Fritz prend le meilleur sur Aleksandar Vukic en finale

La rencontre n'a pas été simple pour autant et Vukic, qui disputait à 27 ans la première finale de sa carrière sur le circuit ATP, a résisté vaillamment aux assauts de l'Américain. Il a notamment écarté deux balles de match sur son service dans la deuxième manche, et forcé un tie-break pour revenir à une manche partout. L'Australien a finalement cédé dans la dernière reprise, et Fritz a fait respecter la hiérarchie. Taylor Fritz conquiert ainsi le 6e titre de sa carrière, le 2e cette saison après celui conquis à Delray Beach en février. La dernière de ses 5 finales perdues remonte à octobre 2021 à Saint-Pétersbourg. Depuis, l'Américain a remporté les 4 matches décisifs qu'il a joués. Grâce à ce résultat, Aleksandar Vukic va quant à lui bondir au classement ATP pour atteindre le 62e rang, le meilleur de sa carrière. Fritz restera 9e. (Belga)