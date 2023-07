Belge portée disparue en Tasmanie - Trois jours de recherches infructueuses pour Céline Cremer

Les recherches pour la jeune femme, portée disparue depuis fin juin, avaient pris fin le 10 juillet. Mais samedi la police a indiqué avoir relancé les opérations avec un chien détecteur de corps, après avoir reçu des informations supplémentaires sur les activités téléphoniques de la Belge. Une analyse de ces données a mis au jour une nouvelle zone de recherche dans la région de Philosopher Falls, chemin de randonnée menant à des chutes d'eaux, près duquel son véhicule avait été repéré il y a plus d'un mois. Les recherches ont repris vendredi, samedi et dimanche sans succès, déplore la police de Tasmanie dans un communiqué publié lundi. "Les chercheurs ont été confrontés à des conditions climatiques très dégradées, et tous les efforts ont été entrepris pour essayer de la localiser", poursuit le communiqué. La police précise qu'en cas de disparition, "le dossier n'est jamais clôturé". (Belga)