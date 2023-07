BNXT League - Mons-Hainaut recrute le pivot slovène Leon Santelj

Santelj, 28 ans, 2m05, évoluait la saison passée à Zadar, en Croatie, avec qui il a remporté le championnat croate et atteint les quarts de finale de la Ligue Adriatique. Dans sa carrière, il a joué dans plusieurs clubs slovènes (UKK Koper, Helios Suns et Rogaska Crystal) et a évolué en République tchèque, à Olomoucko. Mons-Hainaut décrit Santelj comme un "joueur doté de bonnes qualités physiques et d'une détermination sans faille sur le terrain, faisant de lui un véritable guerrier." (Belga)