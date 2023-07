BNXT League - Ostende recrute l'ailier américain Damien Jefferson

Jefferson, 25 ans, a été formé dans les universités du Nouveau-Mexique et de Creighton aux États-Unis. Ces deux dernières saisons, il a joué en G-League, la ligue de développement de la NBA. La saison dernière, il a compilé 10,5 points et 4,7 rebonds de moyenne avec l'équipe de développement de Memphis. L'ailier américain est le troisième renfort des champions de Belgique pour la saison prochaine après les deux meneurs belges Sam Van Rossom et Joppe Mennes. (Belga)