Classement WTA - Yanina Wickmayer bondit et fait son retour dans le top-100, Elise Mertens 29e

Grâce à sa demi-finale au tournoi WTA 250 de Varsovie, qu'elle a perdue contre la N.1 mondiale polonaise Iga Swiatek, Wickmayer a gagné 16 rangs. Elle a connu une remontée fulgurante ces derniers mois, après avoir débuté l'année en 323e position. 'Wicky' a également pris du terrain dans le classement du double, où elle pointe désormais à la 66e place (+13), après sa victoire à Varsovie aux côtés de la Britannique Heather Watson. Elise Mertens (WTA 29, +1) n'a pas joué la semaine dernière, afin de se préparer pour la tournée américaine sur surface dure, qu'elle entamera au WTA 500 de Washington, en affrontant la Russe Daria Kasatkina (WTA 11/N.5) au premier tour. Elle demeure 6e du classement en double, derrière sa partenaire australienne Storm Hunter. Il n'y a pas eu de changements majeurs pour les autres Belges du sommet mondial, et Ysaline Bonaventure (WTA 110), Greet Minnen (WTA 112, +1), et Maryna Zanveska (WTA 113, +1), se tiennent toujours dans un mouchoir de poche. Le top-20 n'a quasiment pas bougé non plus: Iga Swiatek et la Bélarusse Aryna Sabalenka (WTA 2) dominent toujours largement les débats, avec respectivement 4.035 et 3.380 points d'avance sur la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 3). Derrière l'Américaine Jessica Pegula (WTA 4), la Tunisienne Ons Jabeur a chipé la 5e place de la Française Caroline Garcia. La Tchèque Karolina Muchova (WTA 17, +1) a elle aussi échangé sa place avec la Russe Liudmila Samsonova (WTA 18, -1). (Belga)