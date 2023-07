Coran brûlé en Suède - Trois demandes supplémentaires de rassemblements pour profaner le livre saint de l'Islam

Une des demandes concerne un rassemblement pour brûler le livre sacré de l'Islam devant l'ambassade iranienne jeudi, un autre le 10 août à Norsborg, au sud de la province de Stockholm, et dans la capitale. Un homme aurait aussi l'intention de brûler un livre liturgique chrétien devant une église. La manœuvre vise à une "désescalade des incendies de Coran qui placent la population suédoise et leur gouvernement dans une position délicate dans le monde musulman", selon l'agence de presse suédoise TT. Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson a déjà fait part de son inquiétude sur le sujet. Il craint que quelque chose de grave puisse arriver si les manifestations sont maintenues, a-t-il fait savoir à cette agence. "Je suis très inquiet au sujet de ce vers quoi cela peut mener". La Suède a ordonné jeudi à ses armées et administrations de renforcer leurs préparatifs contre le terrorisme sur fond de détérioration de la sécurité, après plusieurs épisodes où le Coran a été profané. Les destructions ostentatoires "ont accru les risques pour la Suède", avait alors déjà confié le Premier ministre sur Instagram. "Dans le langage des services de sécurité suédois, de cible légitime nous sommes devenus une cible prioritaire", avait-il ajouté, jugeant la situation "très sérieuse". (Belga)