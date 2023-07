Euro de hockey - Arthur Van Doren voit "beaucoup de qualités" chez les Red Lions malgré les absences

"Pour la première fois depuis longtemps, je joue sans ressentir de douleur. J'aborde cet Euro comme un jeune qui veut performer avec l'équipe. J'ai hâte d'y être", a confié Van Doren lundi lors de la présentation de la sélection. Contrairement aux dernières années, les Red Lions ne démarrent plus les grands tournois avec l'étiquette de grands favoris. S'ils sont toujours champions olympiques en titre, ils ont laissé leurs titres de champion du monde et d'Europe à l'Allemagne et aux Pays-Bas. "Nous devons regarder notre processus et nos qualités. Dans chaque sport, il y a des hauts et des bas. Perdre n'est pas un drame. C'est surtout important de voir comment y faire faire et de tirer les leçons. Il est vrai qu'un Euro est de plus en plus difficile à gagner. Nous devrons battre quatre pays du top pour être champions d'Europe. Je pense que nous nous sommes rapprochés en tant qu'équipe et que nous sommes à nouveau prêts à nous jeter dans la gueule du loup. Nous savons ce qu'il faut faire, c'est-à-dire bien commencer contre l'Angleterre et l'Espagne." Un titre européen que les Red Lions devront aller chercher sans Tom Boon, Sébastien Dockier et Tanguy Cosyns, non-sélectionnés. "Cela montre surtout qu'il y a beaucoup de qualités dans le groupe. Pour le monde extérieur, c'est toujours une grosse surprise quand des grands noms ne sont pas repris. Mais nous travaillons avec un groupe élargi vers Paris et cela montre qu'il y a beaucoup de bons joueurs qui sont aussi prêts à faire quelque chose de beau à Mönchengladbach", a-t-il conclu. (Belga)