Euro de hockey - Le capitaine Félix Denayer veut voir les Red Lions évoluer : "Redéfinir notre ADN"

"J'ai hâte d'y être. J'ai vraiment l'impression que nous sommes en train d'écrire un nouveau chapitre", a-t-il déclaré lundi en marge de la présentation de la sélection à Anvers. "Il y a un certain rajeunissement dans l'équipe et pendant l'Euro, des choses seront testées. Nous voulons gagner le tournoi, mais il y a bien sûr un objectif plus important, à savoir les Jeux olympiques." Une grande partie du groupe de joueurs a déjà remporté de nombreux titres avec les Red Lions. Pour continuer à réussir, Denayer estime que l'équipe doit "passer à l'étape suivante". "C'est la chose la plus importante à l'Euro, que nous gagnions l'or ou non. Nous avons une base solide sur laquelle nous pouvons nous appuyer, mais en même temps, nous devons commencer à redéfinir une partie de notre ADN", explique-t-il. Les hockeyeurs belges sont devenus champions du monde en 2018 et champions d'Europe un an plus tard. Depuis, les Lions ont perdu ces deux titres, respectivement au profit de l'Allemagne et des Pays-Bas. Selon Denayer, ce seront les deux grands adversaires à Mönchengladbach. "L'Allemagne a l'avantage d'évoluer à domicile et est dans une très bonne dynamique après son titre mondial. Nous avons perdu deux fois contre les Pays-Bas récemment, qui sont également en forme après avoir gagné la Pro League", a déclaré le capitaine de l'équipe nationale, qui se méfie également de l'Angleterre. "Ils attendent toujours un premier succès, je pense qu'ils ont très faim. La concurrence sera rude à l'Euro". (Belga)