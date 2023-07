Euro masculin de hockey - Tom Boon, Sebastien Dockier et Tanguy Cosyns absents de la sélection pour l'Euro

Boon (Léopold), récemment élu meilleur joueur du championnat de Belgique pour la deuxième année consécutive, Dockier, champion des Pays-bas avec Pinoké, et Cosyns, médaillé de bronze de l'EHL avec le Racing, faisaient tous les trois parties des dernières sélections des Red Lions. Ils ont atteint la finale de la Coupe du monde de hockey en Inde, en janvier, et ont participé aux derniers matchs de Pro League en à la fin du mois de juin. Pour remplacer ces trois habitués du noyau, le sélectionneur a fait appel à William Ghislain (24 ans), Nelson Onana (23 ans) et Arno Van Dessel (20 ans), chargés d'apporter de la jeunesse dans un effectif qui se prépare pour les prochains Jeux Olympiques de Paris en 2024. Les Red Lions débuteront leur campagne dans le groupe A de l'Euro 2023 avec une rencontre contre l'Angleterre le 20 août. Ils joueront l'Espagne le lendemain, et l'Autriche le 23 août. Les deux premiers de la poule passeront en demi-finale. Dans le groupe B se trouvent les champions du monde allemands, les champions d'Europe en titre néerlandais, la France et le Pays de Galles. Le vainqueur de l'Euro sera qualifié pour les Jeux Olympiques, où la Belgique est championne en titre. En cas d'échec en Allemagne, les Red Lions auront encore une occasion de se qualifier aux tournois qualificatifs de Lahore (Pakistan) ou de Valence (Espagne). La Belgique avait terminé 3e de l'Euro 2021 derrière les Pays-Bas et l'Allemagne. (Belga)