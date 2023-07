Foire agricole de Libramont - "Du champ à l'écran": plusieurs outils numériques pour soutenir la production locale

"La numérisation est une réalité qui est aujourd'hui devenue incontournable", a résumé le ministre wallon, jugeant important que l'Apaq-W saisisse pleinement les nouvelles opportunités offertes par les outils numériques pour valoriser la production agricole wallonne de qualité. Cette "nouvelle offre digitale" de l'Agence se décline en quatre services "complémentaires et innovants". Il s'agit d'une nouvelle application mobile #Jecuisinelocal, disponible gratuitement, qui permet aux consommateurs de trouver et géolocaliser plus de 1.000 producteurs, points de vente ou artisans. L'application se veut complémentaire au site internet "jecuisinelocal.be", lancé en 2020. De nouvelles fonctionnalités de l'application sont déjà annoncées dès septembre comme des fiches recettes, la possibilité de créer un profil de consommateur et de sauvegarder des préférences, etc. La deuxième initiative concerne le label "En Direct de la Ferme". Appel est lancé aux producteurs agricoles d'adhérer à ce projet qui permet désormais aux consommateurs de payer par le truchement d'éco-chèques des achats réalisés en vente directe à la ferme. L'Apaq-W prévoit également le lancement, fin septembre, de la plateforme #Jecliquelocal qui visera à faciliter dans une logique "B2B" les échanges commerciaux entre producteurs locaux et acheteurs professionnels (cantines, horeca, magasins, grossistes, transformateurs...). Enfin, l'Agence rappelle que la plateforme "Table de Terroir" permet au grand public de connaître et situer les restaurants de qualité labellisés "Table du Terroir". Ces adresses se sont engagées à valoriser à leur carte les produits locaux, les boissons locales et à rémunérer correctement les producteurs locaux. Actuellement, 71 restaurants ont été labellisés, valorisant au total les produits de plus de 600 producteurs locaux. (Belga)