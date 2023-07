Foire agricole de Libramont - Le site de la Foire de Libramont poursuit son verdissement

"Nous sommes engagés depuis un certain temps dans une réflexion sur notre impact environnemental et notre empreinte carbone. Nous allons vers un reverdissement du site qui a été terriblement minéralisé au fil des années", contextualise Jean-François Piérard, le président de la Libramont Coopéralia, la société coopérative organisatrice de la Foire agricole et forestière. L'évènement, qui réunit quelque 200.000 visiteurs par an sur quatre jours, s'est fixé l'ambition à terme de "devenir la foire agricole la plus durable d'Europe". Concrètement, un master plan paysager du site de la foire a été élaboré en collaboration avec la société Loco. Fruit de près de près de deux ans de travail, avec notamment un relevé botanique réalisé par Natagora, le master plan prévoit, entre autres, de valoriser les "richesses intrinsèques du site", de travailler sur les entrées du champ de foire pour en améliorer la visibilité ainsi que sur le cheminement du visiteur. La plantation de plus de 200 arbres est prévue de même que celle d'un verger conservatoire de variétés fruitières anciennes et locales. En outre, 720 mètres de haies seront plantées afin de renforcer le maillage écologique. L'idée derrière les aménagements est aussi "de faire vivre le site tout au long de l'année et pas seulement durant la foire" par la réalisation d'un parcours de promenade. Une première vague de plantations d'arbres sur le site sera réalisée dès cet automne/hiver. (Belga)