Invasion de l'Ukraine - Au moins deux morts dans une frappe sur un immeuble d'habitation, selon un nouveau bilan

"Les Russes ont frappé la ville avec deux missiles" dont l'un a détruit plusieurs étages d'un "immeuble résidentiel", a écrit le ministre Igor Klymenko sur la messagerie Telegram. Deux personnes ont été tuées et 20 ont été blessés, a-t-il précisé, ajoutant que "cinq à sept personnes sont sous les décombres". L'autre missile a touché le bâtiment d'un établissement d'enseignement, a-t-il ajouté. "Ils ont frappé des bâtiments résidentiels, un bâtiment universitaire, un croisement. Malheureusement, il y a des morts et des blessés. Il peut y avoir des gens sous les décombres", a commenté sur Facebook le président ukrainien Volodymyr Zelensky, en dénonçant le "terrorisme russe". Sur des images des frappes publiées sur Facebook par le président, on peut voir le coin d'un immeuble d'habitation détruit sur plusieurs étages et noirci par les flammes. Des débris jonchaient la route passant devant le bâtiment où s'affairaient des pompiers. L'établissement d'enseignement est lui éventré en son milieu, selon les images. Mi-juin, Kryvyï Rig, la ville natale du président Zelensky, avait déjà été visée par une frappe russe qui avait fait au moins 12 morts. L'attaque avait notamment touché un immeuble d'habitation de quatre étages et un entrepôt. (Belga)