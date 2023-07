Invasion de l'Ukraine - Quatre morts à Kryvyï Rig, Moscou intensifie ses frappes

Tôt dans la matinée, Kryvyï Rig, la ville natale du président ukrainien Volodymyr Zelensky, située dans le centre du pays, a été la cible de deux missiles russes. L'un a détruit un pan entier d'un immeuble, faisant quatre morts, dont une fillette de 10 ans, et 53 blessés, selon le responsable de l'administration militaire de cette cité, Oleksandr Vilkoul. L'un des blessés est dans un état "très grave" et des personnes "pourraient encore se trouver sous les décombres", a-t-il précisé. L'autre missile a touché le bâtiment d'un établissement d'enseignement. "Ils ont frappé des bâtiments d'habitation, un bâtiment universitaire, un carrefour. Malheureusement, il y a des morts et des blessés", a dénoncé sur Facebook le président Zelensky, brocardant le "terrorisme russe". "L'intensité des frappes sur les installations militaires ukrainiennes, y compris celles qui soutiennent ces actes terroristes, a augmenté en flèche", a affirmé lundi le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou dans une allocution en présence de responsables militaires, en réponse à de récentes attaques ayant pris pour cible le territoire russe. Des frappes de drones se sont produites ces dernières semaines en Crimée, une péninsule ukrainienne annexée par la Russie en 2014, mais aussi dans des régions russes, comme dimanche à Moscou où deux immeubles d'un quartier d'affaires ont été légèrement endommagés. "Progressivement, la guerre revient sur le territoire de la Russie, dans ses centres symboliques et ses bases militaires, et c'est un processus inévitable, naturel et absolument juste", a déclaré Volodymyr Zelensky. (Belga)