La maison de couture française Cardin a enfreint les règles de concurrence européennes

La Commission européenne a récemment enquêté sur les agissements de la maison de couture de Pierre Cardin, l'un des grands noms de la mode française. Selon elle, Cardin a conclu des accords avec Ahlers pendant plus de dix ans afin de maintenir l'exclusivité des ventes. Les entreprises préfèrent souvent que leurs produits ne soient pas vendus à un prix inférieur dans les États membres les plus pauvres de l'UE. Mais une telle distinction ne devrait pas être faite dans le marché unique européen, selon le régulateur, qui en assure la surveillance. Cardin et Ahlers ont toutefois encore l'occasion de se défendre. Si la conclusion préliminaire de la Commission est maintenue, ils pourraient se voir infliger une amende pouvant aller jusqu'à 10% de leur chiffre d'affaires annuel. (Belga)