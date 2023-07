Le cancer du poumon devient le deuxième plus fréquent chez les femmes à cause du tabagisme

La Fondation contre le cancer a tiré la sonnette d'alarme devant les nouveaux chiffres relatifs à ce cancer. "L'augmentation du tabagisme chez les femmes depuis quelques années est à l'origine de l'augmentation de ces nouveaux diagnostics de cancers du poumon", a expliqué l'organisation, appelant à davantage de prévention. À la seconde place chez l'homme avec 5.675 nouveaux cas enregistrés en 2021, il est désormais également à la deuxième place chez la femme avec plus de 3.500 nouveaux cas, après le cancer du sein et avant le cancer du côlon. En termes de mortalité, le cancer du poumon a fait en 2021 près de 6.000 victimes, avec 3.673 décès chez les hommes et 1.994 chez les femmes. La survie à cinq ans après le diagnostic reste très basse : 22,8% chez les hommes, et 31,4% chez les femmes. "Le tabac est responsable de 90% de ces cancers. Il est donc indispensable de continuer à promouvoir la prévention, à accompagner les fumeurs dans leur sevrage tabagique, et à mettre tout en œuvre pour atteindre l'objectif d'une génération sans tabac", a conclu la Fondation contre le cancer. (Belga)