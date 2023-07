Le téléscope européen Euclid livre ses premières images de l'espace

"Ces premières images donnent un aperçu intéressant des données que nous allons pouvoir obtenir grâce à Euclid", a déclaré Carole Mundell, directrice scientifique de la mission. Euclid a été lancé le 1er juillet dernier et se trouve à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Le satellite est équipé d'un télescope muni de deux caméras : l'une destinée au domaine des longueurs d'onde visibles et l'autre pour le domaine infrarouge. Grâce à ces caméras, l'ESA a pour objectif de déterminer la forme et la taille des galaxies, ce qui devrait permettre d'étudier l'évolution de l'univers au cours des dix derniers milliards d'années. "Bien que ces premières images ne soient pas encore utilisables à des fins scientifiques, je suis heureux de constater que le télescope et les deux instruments fonctionnent parfaitement dans l'espace", a déclaré Knud Jahnke, de l'Institut Max Planck d'astronomie de Heidelberg. Pour l'instant, Euclid ne fournit que des images d'essai. À l'automne, le télescope devrait réellement commencer à fonctionner. (Belga)