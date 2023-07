Les Belges à l'étranger - Meunier se blesse tandis que Dortmund s'impose en préparation contre Manchester United

Hazard et Meunier sont tous les deux montés sur le terrain aux alentours de l'heure de jeu, tandis que le score était de 2-2 avec un doublé de Malen (43e et 44e) et des buts de Dalot (24e) et d'Antony (52e) mais Thomas Meunier a dû le quitter une poignée de minutes plus tard. Sur un ballon aérien, le latéral a étendu sa jambe droite pour intercepter avant d'interrompre sa course, manifestement gêné par une blessure. Il a été remplacé dans la foulée. Moukoko a ensuite offert la victoire à Dortmund (71e). Meunier, qui n'a disputé que 22 minutes en match officiel depuis le début de l'année 2023, avait joué une mi-temps lors de chacun des quatre premiers matches de préparation du BVB. Sa dernière titularisation remonte à la Coupe du monde 2022, lorsque la Belgique avait partagé avec la Croatie (0-0), le 1er décembre 2022. Julien Duranville, qui a subi une déchirure musculaire au cours du match précédent de Dortmund contre le San Diego Loyal, n'a pas affronté Manchester United et sera sur la touche pendant plusieurs semaines. (Belga)