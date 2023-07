Les Belges à l'étranger - Vanzeir, auteur d'un doublé, offre la victoire au New York Red Bulls en Leagues Cup

Vanzeir a ouvert le score à la 56e minute de la tête, sur corner. Les visiteurs ont égalisé à la 69e minute par Jhon Murillo. En fin de match, le gardien new-yorkais Carlos Coronel a repoussé un penalty d'Unai Bilbao (90e+1). Peu après, lancé en profondeur, Vanzeir s'est présenté devant le gardien et a offert la victoire à son équipe (90e+2). Avec 5 points sur 6, les New York Red Bulls se qualifient pour le 16es de finale, où un derby contre New York City FC les attend. New England Revolution passe également au tour suivant. (Belga)