L'Ukraine discutera avec les USA de l'octroi de garanties de sécurité

Le chef de l'administration présidentielle, Andriy Yermak, a fait part sur le réseau social Telegram que des fonctionnaires de plusieurs pays seront aussi présents lors de la réunion en Arabie Saoudite pour discuter du plan de paix de M. Zelensky. Celui-ci prévoit le retrait des troupes russes, le retour aux frontières d'avant-guerre ainsi que le retour de tous les prisonniers et enfants déportés. M. Yermak n'a pas donné de date pour cette prochaine réunion mais a assuré que le plan en trois phases serait discuté, en vue d'une rencontre au niveau des chefs d'Etat et de gouvernement. Ces entretiens avec les USA sur ces garanties découlent de précédents sommets du G7 et de l'Otan. L'Ukraine refuse de prendre part à des pourparlers de paix tant que toutes les troupes russes n'ont pas quitté son territoire. (Belga)