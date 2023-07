Météo - Grisaille et averses au menu du début de semaine

Durant la soirée et la nuit, les pluies iront en s'intensifiant sur toute la Belgique et pourront même être accompagnées d'orages localement. Un temps sec agrémenté de quelques éclaircies s'incrustera néanmoins par l'ouest dans le courant de la nuit, chassant les intempéries qui quitteront le territoire mardi à l'aube. Le vent soufflera modérément, voire assez fort à la mer, sous des températures qui oscilleront de 11 à 16°C. Les averses ne resteront pas parties longtemps et se réimplanteront au fil des heures mardi matin. Un coup de tonnerre n'est pas non plus exclu. L'ouest et le nord-ouest devraient toutefois bénéficier du retour d'un temps sec en cours d'après-midi. Les maxima iront de 16 à 21 ou 22°C. Le vent sera modéré ou assez fort sur le littoral. Le début de nuit de mardi à mercredi sera marqué par un court retour des éclaircies avant que la pluie ne reprenne ses droits. Le mercure variera entre 12 et 16°C sous un souffle éolien modéré. Les rafales forciront dans la journée de mercredi avec des vitesses de l'ordre de 70 km/h dans les terres et 80 km/h à la Côte. Les précipitations resteront bien présentes et seront parfois soutenues avec quelques coups de tonnerre. Le thermomètre ira de 17 à 22°C. (Belga)