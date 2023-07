Mondiaux de para-natation - Tatyana Lebrun termine à la 5e place de la finale du 100m brasse

Lebrun, 18 ans, a signé un chrono de 1:17.88, 40 centièmes de plus que son chrono des séries (1:17.48) pour prendre la 5e place. La victoire est revenue à la Néerlandaise Chantalle Zijderveld en 1:13.03 devant sa compatriote Lisa Kruger (1:15.73) et l'Australienne Keira Stephens (1:16.73). La Stavelotaine, née avec le Syndrome de Larsen, une maladie génétique qui touche les os et les articulations, disputera aussi le 200m quatre nages à Manchester. (Belga)