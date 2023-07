Octa+ reprend le portefeuille clients d'Antargaz, qui quitte le marché belge

Antargaz était présente sur le marché belge depuis 10 ans. Sa maison-mère, la holding américaine UGI, avait cependant décidé l'an dernier de débrancher la prise des activités de fourniture en Europe. L'entreprise avait de grandes ambitions mais n'a pas pu les réaliser. Selon De Tijd et L'Echo, la crise énergétique a poussé l'entreprise à jeter l'éponge. Antargaz se concentrera à l'avenir sur la fourniture de gaz de pétrole liquéfiés (GPL). Pour Octa+, l'acquisition du portefeuille de clients de son concurrent est toutefois une bonne nouvelle. Il s'agit pour la plupart de PME, de sorte qu'Octa+ se renforce considérablement dans le segment des clients professionnels (B2B). Au cours du premier semestre, ce fournisseur a, en outre, déjà enregistré une croissance de 10% du nombre de ses clients. L'opération de transfert du portefeuille a été validée par les autorités de la concurrence pour un montant gardé secret, écrit L'Echo. Antargaz est le leader du marché en Belgique pour le propane et le butane, des gaz vendus en citernes et en bouteilles pour le chauffage domestique ou les loisirs, et continue d'opérer ici, selon De Tijd. Dans le même temps, elle mise sur l'écologisation : le mois prochain, la première cargaison de biopropane sera livrée à un client belge. D'ici 2030, un quart de l'électricité devrait provenir de sources renouvelables. Selon l'Autorité de la concurrence, la concentration induit des "chevauchements horizontaux limités" sur les marchés. Elle ne soulève donc pas d'opposition. (Belga)