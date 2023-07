Pieter Serry prolonge avec Soudal Quick-Step

Serry est considéré comme "l'un des équipiers les plus précieux, non seulement au sein de l'équipe, mais dans l'ensemble du peloton", a indiqué Soudal Quick-Step dans un communiqué. Le coureur né à Aalter ne compte aucune victoire à son palmarès, mais a contribué à de nombreux succès de son équipe, notamment la conquête du Tour d'Espagne 2022 par Remco Evenepoel. "Pieter est un membre formidable de cette équipe", a souligné Patrick Lefevere. "Il est toujours là, il se donne à fond pour l'équipe et, en même temps, est une personne formidable, ce qui compte beaucoup dans une équipe cycliste, car sans une bonne ambiance et un moral solide, ces nombreuses victoires ne seraient pas possibles." Serry se dit "très heureux de rester dans l'équipe" et "fier de faire partie de cette formidable équipe." "J'ai beaucoup de bons souvenirs de toutes ces années, y compris la victoire de Remco Evenepoel. J'espère au cours des deux prochaines années, je pourrai l'aider à remporter un autre Grand Tour", a indiqué Serry. (Belga)