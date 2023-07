Tour de l'Ain - Jake Stewart s'adjuge la 1re étape, comme l'an passé

D'abord accompagné par les Français Aloïs Charrin (Tudor) et Julian Lino (Nice Métropole Côte d'Azur), le Danois Mads Ostergaard Kristensen (Leopard Togt) a été l'animateur du jour. Il a été repris à 24 km de l'arrivée. Un peloton groupé s'est présenté à l'arrivée pour un sprint massif qui a vu Jake Stewart s'imposer. Le Britannique, 23 ans, s'était déjà imposé dans la première étape du Tour de l'Ain l'an passé. Il signe la deuxième victoire de sa carrière. Stewart a devancé Morin et Bouhanni. Tom Devriendt (Q36.5) a pris la quatrième place et Arne Marit (Intermarché-Circus-Wanty) 6e. Le Tour de l'Ain se poursuivra mardi avec une deuxième étape entre Saint-Vulbas et Lagnieu (124 km) avant l'arrivée finale mercredi à Lélex Monts-Jura. Le Français Guillaume Martin avait remporté cette course par étapes l'an passé. (Belga)