Tour de Pologne - Rafal Majka est sorti du Tour de France "avec de bonnes jambes"

"Nous avons fait un excellent Tour avec l'équipe. Avec Tadej Pogacar et Adam Yates, nous avons eu deux coureurs sur le podium. J'ai travaillé dur pour eux et j'ai pu avoir ma chance ici", a ajouté le Polonais. "Cela faisait neuf ans que je n'avais pas remporté une étape du Tour de Pologne. J'avais été le meilleur dans la cinquième et la sixième étape à l'époque et j'ai également remporté le classement général. Bien sûr, nous misons sur Joao Almeida pour le classement général, mais je peux vraiment savourer cette victoire. J'avais décidé de m'amuser dans cette course par étapes et la victoire rend les choses plus faciles. Dimanche, j'ai eu de la malchance dans les derniers mètres, mais ici tout s'est passé comme prévu." (Belga)