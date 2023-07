Trump se prépare à une potentielle inculpation en Géorgie sur l'élection de 2020

Fani Willis, procureure du comté de Fulton qui comprend Atlanta, enquête depuis 2021 sur le milliardaire républicain et a chargé un grand jury - un panel de citoyens chargé de pouvoirs d'enquête - de déterminer s'il existait assez d'éléments pour l'inculper. Elle est parvenue à recueillir des témoignages de ses proches, notamment de son ex-avocat personnel Rudy Giuliani. Ce grand jury a déjà recommandé des inculpations pour une douzaine de personnes dont les identités n'ont pas été divulguées. Fani Willis a de son côté laissé entendre qu'elle pourrait demander une inculpation entre lundi et la fin du mois d'août, notamment pour des chefs d'accusation liés à des fraudes et ingérences électorales contre M. Trump, qui ambitionne de faire son retour à la Maison Blanche en 2024. L'enquête a été déclenchée par un appel téléphonique en janvier 2021 de Donald Trump - dont l'enregistrement a été rendu public - dans lequel il demandait à un haut responsable local, Brad Raffensperger, de "trouver" près de 12.000 bulletins de vote à son nom. Selon des documents judiciaires, les enquêteurs ont décrit "un plan coordonné et au niveau de plusieurs Etats mené par l'équipe de campagne de Trump" pour influencer les résultats des élections. Le magnat de l'immobilier a déjà été inculpé début juin et fin juillet au niveau fédéral dans l'affaire des archives de la Maison Blanche. Il est notamment accusé d'avoir mis la sécurité des Etats-Unis en péril en emportant avec lui des documents classés "confidentiel" à la fin de son mandat. (Belga)