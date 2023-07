Un discounter allemand augmente certains prix pour refléter l'impact écologique

L'idée est de proposer neuf produits de consommation courante, des saucisses au yaourt, au "vrai coût", incluant "les effets sur le sol, le climat, l'eau et la santé", explique l'enseigne spécialisée dans le hard-discount. L'opération, préparée avec des experts en économie de l'alimentation, est organisée jusqu'au 5 août dans les 2.150 magasins Penny d'Allemagne. Pour certains aliments, les prix sont quasiment multipliés par deux: un paquet de fromage Massdam passe de 2,49 à 4,84 euros, des saucisses de porc de 3,19 à 6,01 euros, une boule de mozarella de 0,89 à 1,55 euros. Pour un aliment végétalien, le surcoût n'est que de 14 centimes. "Ces coûts invisibles sont inévitablement générés tout au long des chaînes d'approvisionnement, mais ne se reflètent pas ou seulement en partie dans le prix de vente", assure l'entreprise. Penny dit vouloir "poser les bases d'une discussion plus large sur les denrées alimentaires". ."Nous espérons une impulsion pour qu'on considère ce coût d'une façon ou d'une autre", même s'il n'est pas question de répercuter les coûts réels au consommateur, pour des raisons de justice sociale, a précisé Amelie Michalke, chercheuse de l'Université de Greifswald (nord) qui a participé au projet. Les recettes supplémentaires engrangées par Penny seront reversées à une fondation destinée aux agriculteurs lancés dans une transition écologique de leur exploitation, selon le distributeur, filiale du groupe Rewe, numéro trois allemand de la distribution alimentaire. L'inflation reste à un très haut niveau en Allemagne, à 6,2% en juillet sur un an et en léger recul de 0,2 point par rapport à juin. (Belga)