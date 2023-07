World Inline Cup - Bart Swings et Jason Suttels terminent derrière Felix Rijhnen en Chine

La course chinoise n'avait pas été tenue depuis plus de trois ans, à cause de la pandémie. L'Espagnol Patxi Peula avait remporté la dernière édition en 2019, succédant à Bart Swings au palmarès. Alors qu'il ne reste qu'un marathon à courir le 23 septembre à Berlin, Bart Swings mène au classement. Il sera le grand favori de la course dans la capitale berlinoise où il a déjà triomphé à huit reprises. La semaine dernière, Jason Suttels est devenu champion d'Europe du marathon, mais ses deux concurrents ne participaient pas à la course. (Belga)