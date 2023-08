BNXT League - L'intérieur américain Eric Adams rejoint l'effectif de Mons-Hainaut

Après quatre saisons de cursus universitaire auprès des Bulldogs de Samford, Eric Adams a débuté sa carrière professionnelle en Suède, au Södertälje BBK entre 2018 et 2020. Il a ensuite rejoint les Lions de Genève, en Suisse, avant d'atterrir en Ginlande à Kobrat, où il a aligné au cours de la première moitié de la saison dernière des moyennes de 11,9 points, 5,8 rebonds et 1,4 interception par match. Adams a alors été débauché par Egis Kormend en Hongrie. "Eric Adams, avec son style de jeu athlétique, sa puissance près de l'anneau et ses qualités défensives, apporte une dimension supplémentaire à l'effectif de Belfius Mons-Hainaut", a décrit le communiqué. Le club hennuyer a mis un coup d'accélérateur dans son recrutement puisqu'il a enregistré les arrivées de Louis Baertsoen vendredi, et de Leon Santelj lundi. (Belga)