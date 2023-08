Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 résiste mieux que ses voisins Galapagos en tête

UCB (82,38) et GBL (75,10) soutenaient également l'indice bruxellois en gagnant 2,3 et 2,1% alors que WDP (26,38) et Aedifica (61,75) abandonnaient 1,8 et 1,2%. AB InBev (51,99) était négative de 0,1%, KBC (67,88) et Ageas (38,36) de 0,7 et 0,4%, D'Ieteren (156,90) et Proximus (6,89) de 1,1% chacune. Melexis (96,85) et Aperam (28,32) valaient 1,1 et 1,4% de moins que lundi, Sofina (214,40) abandonnant 0,8% tandis que Umicore (26,99) regagnait 0,2%. Econocom (2,71) et Unifiedpost (4,01) rebondissaient de 3,2 et 2,4% en compagnie de Deceuninck (2,37) qui gagnait 2,6%. Mithra (1,986) ajoutait enfin 15,3% aux 26,4% déjà récupérés la veille, Celyad (0,538) et IBA (14,84) s'appréciant de 5,5 et 1,1% tandis que Onward Medical (5,08) abandonnait 2,7%. L'euro s'inscrivait à 1,0975 USD dans la matinée de mardi, contre 1,1030 la veille vers 16H30. Le lingot se négociait autour de 57.300 euros, en progrès de 20 euros. (Belga)