Climat - Après 31 jours sous 43°C le record de chaleur à Phoenix, en Arizona, prend fin

Cette légère diminution de la chaleur est liée à des averses, mais les prévisions s'orientent vers une remontée des températures jusqu'à 43°C ou plus d'ici la fin de la semaine. Selon NWS, le mois d'août pourrait même être encore plus chaud que juillet, qui entrera probablement déjà dans les annales comme le plus chaud jamais enregistré. Le dernier record de chaleur établi à Phoenix en 1974 a été largement battu. À l'époque, le seuil des 43°C n'avait été dépassé que durant 18 jours consécutifs. (Belga)