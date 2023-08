Coran brûlé en Suède - La Suède veut renforcer le contrôle à ses frontières

Le Premier ministre suédois, Ulf Kristersson, qui a annoncé ce projet lors d'une conférence de presse mardi, avait déjà exprimé son inquiétude sur la question. Il craint que les attaques contre le Coran ne soient un motif pour les extrémistes islamiques d'attaquer la Suède. Le pays "se trouve dans la situation sécuritaire la plus difficile depuis la Seconde Guerre mondiale", a-t-il déclaré sur Instagram. Le gouvernement danois avait déjà annoncé des mesures similaires. Plusieurs Corans ont également été brûlés dans ce pays récemment. Il n'existe pour l'instant aucune base juridique permettant d'interdire ce genre d'actions, mais la police peut retirer l'autorisation d'organiser certaines manifestations. Les Corans brûlés en Suède et au Danemark sont le fait de petits groupes ou d'individus extrémistes. Ces incidents ont suscité des protestations dans plusieurs pays musulmans. En Irak, notamment où les réactions ont été particulièrement vives: l'ambassade de Suède à Bagdad a été incendiée et le gouvernement irakien a expulsé l'ambassadeur suédois du pays. (Belga)