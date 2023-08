Coup d'Etat au Niger - Les Affaires étrangères ont connaissance de la présence d'environ 110 Belges au Niger

La semaine dernière un coup d'État, mené par le général Abdourahamane Tiani, a renversé le président élu du Niger, Mohamed Bazoum. La Belgique a été informée par la France de la possibilité d'inclure d'autres ressortissants européens à l'opération d'évacuation que Paris va mettre sur pied pour les siens. Le SPF Affaires étrangères assure également "avoir contact avec les acteurs concernés pour évaluer la situation". Trois paramètres entreront en ligne de compte dans l'éventualité d'évacuations de ressortissants belges: le souhait ou non de quitter le territoire nigérien; la situation sécuritaire qui est la leur et, enfin, pour ceux qui ont la volonté de partir et qui seraient intéressés, la possibilité de se joindre dans de bonnes conditions à l'opération d'évacuation française. (Belga)