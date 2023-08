Danemark : retour du ministre de la Défense après un arrêt de 6 mois

"Je suis très impatient, je suis aussi un peu nerveux", a-t-il écrit sur Facebook. M. Ellemann-Jensen, qui dirige également le parti libéral Venstre, s'était mis en arrêt début février à peine deux mois après la mise en place inédite d'un gouvernement centriste sous la houlette de la sociale-démocrate Mette Frederiksen. La décision de prendre un congé maladie "fut l'une des décisions les plus difficiles de ma vie", a confié le dirigeant, parlementaire depuis 2011. "C'était une période critique pour Venstre et pour la Défense, et j'ai senti que j'avais échoué", a indiqué M. Ellemann-Jensen, 49 ans, qui décrit comment il a, petit à petit, réussi à se remettre sur pied grâce à sa famille, ses amis et ses collègues. Souffrir de surmenage "peut ressembler à une condamnation à mort - pas seulement pour votre carrière, mais pour votre vie entière". "En cours de route, j'ai eu peur de ne plus jamais être moi-même. De ne plus jamais être capable de faire un travail. Mais il est possible de s'en sortir et de revenir en force si vous avez la chance d'avoir des amis, des collègues et des membres de votre famille qui interviennent et vous soutiennent", a conclu le ministre. En son absence, il était remplacé à la Défense par le ministre de l'Économie Troels Lund Poulsen. Au Danemark, les autorités sanitaires estiment que 29% des adultes souffrent de stress sévère. (Belga)