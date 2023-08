Feux de forêt en Grèce - Des peines plus sévères pour les incendiaires en Grèce

Les amendes pourront dépasser les 30.000 euros, a prévenu M. Kikilias sur la chaîne publique ERT. Selon le journal To Proto Thema, la mesure vise principalement la prévention et le montant des amendes pourrait être doublé en cas de récidive. Les contrevenants pourraient également être tenus de payer le coût de l'extinction des incendies. Jusqu'à présent, la loi prévoyait des amendes allant de 300 euros à un maximum de 5.000 euros. Des dizaines d'incendies font rage chaque jour en Grèce, se propageant rapidement en raison de la sécheresse persistante. La semaine dernière, le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a attribué la plupart des incendies à des actes criminels. De nombreux incendies sont dus à la négligence, par exemple lorsque des déchets de jardin sont brûlés ou que des barbecues sont allumés par temps venteux. Les étincelles provoquées par le soudage et le meulage sont une autre cause de départ de feu. En cas d'incendie volontaire, les auteurs peuvent être condamnés à une peine d'emprisonnement. Les autorités reconnaissent qu'il est difficile d'attraper les pyromanes. Vingt-et-une arrestations auraient été effectuées en rapport avec les incendies de juillet. Environ 1.470 incendies de forêt ont été enregistrés dans le pays ce mois-là. (Belga)