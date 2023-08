France: un journaliste marqué à l'extrême droite prend la tête de l'hebdomadaire JDD

Geoffroy Lejeune, 34 ans, soutien du candidat d'extrême droite Eric Zemmour à l'élection présidentielle de 2022, prend ses fonctions de directeur de la rédaction dans un climat très conflictuel entre la rédaction du journal et la direction du groupe Lagardère, propriétaire actuel. Sa nomination, annoncée le 22 juin, a aussitôt déclenché une grève de la rédaction, reconduite depuis à la quasi-unanimité, une durée inédite dans l'histoire du journal. Cela fait ainsi six semaines que le JDD, institution dominicale en France, dans laquelle les puissants de tous bords se plient régulièrement au jeu de l'interview, ne paraît pas. La rédaction refuse d'être dirigée par Geoffroy Lejeune, "dont les valeurs sont en totale contradiction avec celles du JDD", et demande au groupe d'"offrir aux journalistes des garanties d'indépendance juridique et éditoriale". Même si Arnaud Lagardère, le patron du groupe du même nom, s'en défend, nombre d'observateurs voient dans cette nomination la main du milliardaire Vincent Bolloré, aux opinions réputées ultra-conservatrices. Vivendi, groupe de M. Bolloré, est en effet en train d'absorber Lagardère, propriétaire de plusieurs médias en France (le JDD, le magazine people Paris Match et la radio Europe 1), après une offre publique d'achat réussie. Les grèves précédentes menées contre les ingérences supposées de l'homme d'affaires à la chaîne de télévision i-Télé (devenue CNews, propriété de Vivendi) en 2016 et Europe 1 en 2021 se sont soldées par des départs massifs. Avant sa nomination au JDD, Geoffroy Lejeune dirigeait depuis 2016 - âgé alors de seulement 27 ans - le magazine d'extrême droite Valeurs Actuelles. (Belga)