L'acteur Angus Cloud, dealer de la série "Euphoria", est mort

La cause de sa mort n'a pas été révélée. Le comédien incarnait le trafiquant de drogue Fezco "Fez" O'Neill dans la série de HBO, récompensée à plusieurs reprises par des Emmy Awards. "Le seul réconfort que nous ayons est de savoir qu'Angus est maintenant réuni avec son père, qui était son meilleur ami", a déclaré sa famille dans un communiqué partagé par l'attachée de presse de Cloud. L'acteur avait dû faire face au décès récent de son père et souffrait de problèmes de santé mentale, selon le communiqué. "Angus parlait ouvertement de son combat contre la maladie mentale et nous espérons que son décès rappellera aux autres qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils ne doivent pas se battre seuls en silence", a ajouté sa famille. La série "Euphoria" est l'un des plus gros succès de HBO. Elle chronique la vie sombre d'adolescents américains contemporains, pour qui la toxicomanie et la violence sexuelle font partie du quotidien. Le feuilleton avait permis à Angus Cloud d'obtenir son premier rôle. Il avait été repéré par un directeur de casting alors qu'il se promenait avec des amis dans les rues de Brooklyn, à New York. (Belga)