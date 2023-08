Le nombre de jeunes touchés par le diabète grimpe depuis la crise du Covid-19

Le quotidien néerlandophone se réfère à une analyse de 17 études sur la question. Celle-ci montre que le nombre de nouveaux cas de diabète de type 1, appelé aussi diabète juvénile, a augmenté de 14% en 2020 par rapport à l'année précédente dans plusieurs pays occidentaux. En 2021, cette hausse était de 27% par rapport à 2019. L'étude, publiée dans la revue spécialisée Jama Network Open, rassemble des chiffres des États-Unis, d'Australie et d'Europe. La Belgique n'est pas concernée, mais il semble que cette tendance se traduit dans notre pays, à en juger par les récents chiffres de l'Inami. Sciensano a noté durant la crise sanitaire "une augmentation significative" du nombre de cas de diabète de type 1. Mais cette hausse, d'environ 12% par an, était déjà constatée auparavant, rapporte Suchsia Chao de Sciensano. Les origines de cette tendance ne sont toutefois pas claires. Une contamination au Covid-19 ou des causes indirectes comme les mesures sanitaires, tel que le confinement, ont pu créer des conditions favorables à l'émergence de la maladie. Ces analyses restent toutefois sujettes à discussion. La professeure Chantal Mathieu (UZ Leuven) affirme ainsi qu'"il y a également eu des publications qui n'ont pas montré de hausse, et celles-ci reçoivent moins d'attention de la part de la presse". Disclaimer : Belga diffuse quotidiennement des dépêches reprenant des informations provenant d'autres médias. Ces dépêches sont identifiables par le mot-clé PRESS. Belga ne peut toutefois pas être tenu pour responsable de ces informations fournies par d'autres médias. Merci aux rédactions qui les utiliseraient de toujours citer la source exacte des informations relayées par Belga. (Belga)