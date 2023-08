Les Belges à l'étranger - Ismail Azzaoui poursuit sa carrière en Azerbaïdjan

L'ailier droit de 25 ans avait paraphé un contrat portant jusqu'à la fin de la saison précédente auprès d'Heracles, avec une option pour deux saisons supplémentaires. Celle-ci n'a pas été levée cependant, et il a pu rejoindre libre l'Azerbaïdjan. Arrivé en octobre 2020 à Almelo, Azzaoui a subi une lourde blessure au genou à la fin de l'année 2021, qui l'a écarté des terrains pendant un an. Il est ensuite revenu pour faire 20 apparitions en deuxième division néerlandaise la saison dernière, inscrivant 3 buts et donnant 3 passes décisives. Formé à Anderlecht puis à Tottenham, Ismail Azzaoui a connu de nombreuses sélections dans les équipes nationales de jeunes, jusqu'en U19. Il a évolué à Wolfsbourg et Willem II avant son départ pour Almelo. Il avait déjà subi des blessures importantes en 2016 et 2018. (Belga)