Londres "reconnaît" des "actes de génocide" contre les Yazidis de la part de Daech

Cette reconnaissance, avant les événements marquant le neuvième anniversaire des "atrocités" commises par le groupe djihadiste envers la minorité yazidie, intervient dans le sillage d'une décision de la justice allemande, précise la diplomatie britannique. Il s'agit d'un cinquième génocide reconnu par le Royaume-Uni, après l'Holocauste, le Rwanda, Srebrenica et des actes de génocide au Cambodge. "La population yazidie a immensément souffert aux mains de Daech (l'acronyme arable de l'EI, NDLR) il y a neuf ans et les répercussions se font encore sentir aujourd'hui", a déclaré dans un communiqué le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Tariq Ahmad. La justice allemande a été la première à reconnaître, le 30 novembre 2021, des crimes contre la communauté yazidi comme un "génocide". Une décision qualifiée d'"historique" par des organisations de défense des droits humains. Cette reconnaissance a depuis été effectuée par de nombreux parlements et organisations internationales. L'EI avait déferlé en août 2014 sur le Mont Sinjar, foyer historique de la minorité yazidie dans le nord irakien. Les djihadistes voient dans les Yazidis et leur religion ésotérique monothéiste des "hérétiques". Des milliers d'hommes de cette communauté kurdophone sont massacrés. Les femmes sont enlevées et vendues comme "épouses" aux jihadistes ou réduites à l'esclavage sexuel, les enfants embrigadés. (Belga)