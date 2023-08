Rencontre sino-américaine à Washington sur fond de dégel des relations

Yang Tao, le directeur pour l'Amérique du Nord et l'Océanie au sein du ministère chinois des Affaires étrangères, a été reçu au département d'État par le sous-secrétaire d'État américain pour l'Asie de l'Est, Daniel Kritenbrink, et Sarah Beran, conseillère du président Joe Biden pour les affaires chinoises et taïwanaises. Les deux hauts responsables américains avaient rencontré M. Yang début juin en Chine, quelques semaines avant la visite du secrétaire d'État Antony Blinken dans ce pays. Ils avaient eu alors des discussions "franches" et "constructives" sur la manière d'améliorer les relations bilatérales, selon le ministère chinois des Affaires étrangères. La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, et l'envoyé spécial pour le climat, John Kerry, se sont récemment rendus en Chine. Mme Yellen a estimé qu'un "découplage" de l'économie américaine avec celle de la Chine était "pratiquement impossible", compte tenu de son poids pour l'économie mondiale. Pour sa part, la secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, a confirmé fin juillet qu'elle comptait se rendre en Chine "d'ici la fin de cet été". Dans son communiqué lundi, le département d'État indique que "les deux parties ont eu une discussion franche, substantielle et productive dans le cadre des efforts en cours pour maintenir ouvertes des voies de communication et gérer de manière responsable la relation bilatérale". "Les deux parties ont également échangé leurs vues sur un ensemble de questions bilatérales, régionales et mondiales, y compris la guerre de la Russie contre l'Ukraine et les questions trans-détroit" de Taïwan, ajoute-t-il. (Belga)