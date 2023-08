TC Mons - Deux ans de prison en plus pour un Montois condamné aux assises

Déjà condamné pour des vols, entre 1999 et 2007, le Belgo-brésilien avait écopé, en novembre 2009, de la peine de réclusion criminelle à perpétuité devant la cour d'assises du Hainaut pour l'assassinat de son colocataire Rudy Bériot, commis à Tertre le 28 juin 2007. La Cour de cassation avait cassé l'arrêt et l'affaire avait été rejugée à Namur. Moises Hechtermans avait finalement été condamné à une peine de quinze ans de réclusion criminelle pour un vol avec violence. Il a été acquitté pour la circonstance aggravante de meurtre. Il a été pris en flagrant délit de vol à Dour, à peine trois mois après sa libération par le tribunal d'application des peines. Il a déclaré devant le tribunal que ce vol avait été commandité par des gens à qui il devait donner 600 euros chaque vendredi, et que ces derniers lui avaient demandé de dérober un coffre. Il avait finalement emporté une console et des jeux vidéo. Le tribunal n'a pas retenu la contrainte irrésistible plaidée par l'avocate du prévenu. (Belga)