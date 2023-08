Tour de Namur - Le 75e Tour de la Province de Namur partira mercredi de Bièvre

(Belga) La 75e édition du Tour de la Province de Namur se déroulera du 2 au 6 août en cinq étapes. La course (2.12), organisée par le Royal Namur Vélo et réservée aux espoirs et élites sans contrat, visitera la plupart des régions du Namurois entre Bièvre, ville de départ de la première étape, et la Citadelle de Namur, où est traditionnellement jugée l'arrivée